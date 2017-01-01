14:54Оценки деятельности главных муниципальных чиновников дадут в конце 2017 года
14:52Качество ремонта дорог будет подвергнуто основательной проверке
14:48Административная реформа в Крыму назревает
14:45Непогода оставила без света 10 населённых пунктов
14:41Крупную партию наркотиков изъяли у «гонца» с Украины
14:40Экономия электроэнергии – наш гражданский долг
14:38Количество особо охраняемых природных территорий в Крыму прибавится
14:36Заместитель главы администрации Симферополь уходит
14:35С заявлениями об отставке уже образовалась очередь
12:49Минкурортов назвал этнографические объекты, открытые для туристов
12:48Виноград – изюминка Севастополя
12:48Мощности Крымской ТЭЦ будут наращивать
12:47Ёлку с видом на Крымский мост нарядили его строители
11:44Рыба ловится и большая, и малая
11:39Соперники встретились снова
Экономия электроэнергии – наш гражданский долгНа территории Крымского полуострова графики веерных отключений не применяются, но необходимость экономии электроэнергии сохраняется, подчеркнула на пресс-конференции министр топлива и энергетики РК Светлана Бородулина.
С заявлениями об отставке уже образовалась очередьВисокосный год, очевидно, завершится чередой отставок крупных крымских чиновников.
Ёлку с видом на Крымский мост нарядили его строителиСтроители Крымского моста посадили ёлку на таманском берегу.
Непогода будет бушевать в Крыму до Нового годаШтормовая погода сохранится на крымском полуострове до Нового года – в ближайшие дни прогнозируются сложные погодные условия.
Вирусная заболеваемость всё растётУровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму продолжает расти, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по РК и Севастополю. Эпидемический порог превышен на 67,4%.
В Новогодье в Симферополе можно будет сесть в синий троллейбус до 2 часов ночиВ крымской столице, встретив Новый год в гостях, можно будет вернуться домой на общественном транспорте - троллейбусы будут ходить до 2 часов ночи.
Железная дорога готовится к открытию движения по Крымскому мостуПосле капитального ремонта торжественно открыт вокзал на станции Владиславовка.
Школу два десятка лет строили и только теперь построилиЗа два дня до Нового года в симферопольском микрорайоне Фонтаны строители сдадут здание так называемой «школы четырех президентов».
С начала года в Крыму побывали 5,5 миллиона гостейКрым по популярности у туристов занимает четвёртое место после Москвы, Петербурга и Кубани.
Жители Крыма провели референдум о присоединении полуострова к России из-за государственного переворота на Украине, который лишил их основополагающих прав человека.
Вот и уходит в прошлое 2016 год. Правду сказать, выдался он не самым радостным, принёс, как и полагается високосному году, много потерь, в том числе безвозвратных.
Национальные общины Крыма повторно послали обращение к Организации Объединенных Наций с изложением претензий к Украине, блокировавшей полуостров с разных направлений.
Всё чаще стали подвергаться давлению и угрозам при пересечении украинской границы жители Крыма.
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, осуждающую «ущемление прав человека в Крыму».
Закон о городском бюджете на 2017 год приняли депутаты законодательного собрания Севастополя.
Депутаты Симферопольского городского совета приняли бюджет города на 2017 год.
Цена газа для населения Крыма в следующем году повысится, но будут ниже среднероссийских показателей.
Более 27 миллиардов рублей составила сумма доходов, за 11 месяцев года поступивших в бюджет Республики Крым, что на 8,4% превысило кассовые назначения на этот период.
В зимний период в Крыму вероятны веерные отключения электроэнергии, предупредил на своей странице в Facebook депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Строители Крымского моста посадили ёлку на таманском берегу.
Штормовая погода сохранится на крымском полуострове до Нового года – в ближайшие дни прогнозируются сложные погодные условия.
В крымской столице, встретив Новый год в гостях, можно будет вернуться домой на общественном транспорте - троллейбусы будут ходить до 2 часов ночи.
Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым установил новые тарифы на тепловую энергию для потребителей «Крымтеплокоммунэнерго» и на электроэнергию на 2017 год.
На предприятиях Севастополя планируется строительство пяти траулеров океанического класса.
Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму продолжает расти, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по РК и Севастополю. Эпидемический порог превышен на 67,4%.
На Крым в субботу и воскресенье обрушится непогода, в связи с чем на полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС Крыма.
Жителя Ялты, пострадавшего при падении в районе ущелья Уч-Кош, вызволили спасатели.
При крушении частного вертолёта в районе Большой Алушты в понедельник погибли два человека.
1 миллион 800 тысяч рублей собрали сенаторы на установку памятника Потёмкину в Крыму, объявила на заседании Совета Федерации его спикер Валентина Матвиенко.
Благодаря выделенным музеям из бюджета республики средствам они пополнились ценными экспонатами.
В «пилотном» проекте «Урок современной истории России» принимает участие и Крым.
Капитальный ремонт начался в севастопольском заповеднике «Херсонес Таврический». в Севастополе, По сведениям пресс-службы этого музея под открытым небом, на него выделено почти 75 миллионов рублей.
Сотрудники Крымского института археологии прибыли в Феодосию, где при прокладке нового канализационного коллектора были найдены интересные артефакты.
В деле о возвращении из Нидерландов в крымские музеи коллекции скифского золота шансы на решение окружного суда Амстердама в их пользу оценивает как «50 на 50» юрист коллегии адвокатов «Инюрколлегия» Анастасия Сивицкая, защищающая крымские
Презентация проекта «Энциклопедия народов Крыма: создание комплекса материалов для научной, просветительской и воспитательной деятельности в поликультурном российском Крыму» прошла в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского.
Эпидемический порог острых респираторных вирусных заболеваний в целом по Крыму превышен на 15%.
Информацию о медучреждениях разных уровней и их деятельности министерство здравоохранения Крыма будет собирать, хранить, обрабатывать и представлять в интернете с помощью специальной «Единой медицинской информационной системы здравоохранен
Почти 700 тысяч крымчан, по сведениям министерства здравоохранения Крыма, сделали прививку от гриппа, а это почти 35% всего населения республики.
Как вы планируете отмечать Новый год?
Как вы спасаетесь от гриппа?6 Человек проголосовали всего, из них:
33% ( 2 )Ежегодно делаю прививки
33% ( 2 )Лучшая профилактика - витамины, чеснок, ремантадин
17% ( 1 )Сто граммов с перцем и бутерброд с салом
17% ( 1 )Зараза к заразе не пристанет
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