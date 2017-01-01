В ресторане с друзьями и близкими

Как вы планируете отмечать Новый год?

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Как вы спасаетесь от гриппа?

6 Человек проголосовали всего, из них:

33% ( 2 ) Ежегодно делаю прививки

33% ( 2 ) Лучшая профилактика - витамины, чеснок, ремантадин

17% ( 1 ) Сто граммов с перцем и бутерброд с салом

17% ( 1 ) Зараза к заразе не пристанет

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