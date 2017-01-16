Меня это мало волнует

Изменятся ли наши отношения с Америкой?

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Как вы планируете отмечать Новый год?

24 Человек проголосовали всего, из них:

88% ( 21 ) Дома в кругу семьи

0% ( 0 ) За границей

4% ( 1 ) В ресторане с друзьями и близкими

8% ( 2 ) Лягу спать и высплюсь

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