Первым в Крыму достопримечательным местом станет «Чеховская Ялта»

Первым в Крыму достопримечательным местом станет «Чеховская Ялта»

На разработку документации по созданию в Крыму достопримечательного места федерального значения «Чеховская Ялта» Министерство культуры России выделило необходимые средства, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя государственного комитета по охране культурного наследия РК Вячеслав Зарубин.

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