15:24На 200-рублёвых банкнотах будут изображены символы Севастополя
15:23Канадский фрегат приплыл в Чёрное море на тренировки
15:22Лучшие студенты МГУ пройдут практику на строительстве Крымского моста
15:21Малый и средний бизнес получит финансовую поддержку государства
15:20Паромы ходят по расписанию
12:54К десяти годам лишения свободы приговорена фармацевт за продажу без рецепта наркотического средства
12:53Турция пообещала построить коттеджи для крымских татар, переселившихся на Украину
12:52За работу с туристами в межсезонье будут давать субсидии
12:50Владелец «Тайгана» пугает, что увезёт своих зверей в Турцию
12:49На модульные детские сады выделяется весьма значительная сумма
10:28Полтысячи ярмарок в течение месяца – не хило
10:26Сергей Аксёнов дал показания в суде по делу о беспорядках 26 февраля 2014 года
10:24Причины ДТП на улицах – внезапно выключенные светофоры
10:23По строительству Крым впереди всех других регионов Южного округа
10:20Средняя зарплата в Крыму на десять тысяч рублей ниже, чем в среднем по России
На модульные детские сады выделяется весьма значительная суммаНа строительство модульных детских садов в Крыму будет дополнительно выделено более трёх с половиной миллиардов рублей
Полтысячи ярмарок в течение месяца – не хилоФевраль станет месяцем ярмарок
По строительству Крым впереди всех других регионов Южного округаКрым опережает другие регионы Южного федерального округа по темпам роста объёмов строительства, которые в 2016 году составили более 75%.
С первых дней февраля температура воздуха будут повышатьсяК концу недели ожидается потепление – столбики термометров поднимутся в Крыму в среднем до +8…+10 градусов.
Строительство нового терминала аэропорта ведётся даже при морозеПочти четверть металлоконструкций нового терминала международного аэропорта «Симферополь» смонтировали его строители.
В честь 75-летия образования Крымского фронта установлен памятный знакНа Ак-Монайских позициях, на доте, сохранившемся со времён войны . установлена мемориальная доска в честь Крымского фронта, со дня образования которого исполнилось 75 лет.
Отмена роуминга всё ещё проблематичнаСвязь в Крыму и Севастополю будет единой с Краснодарским краем.
Первыми в этот раз сдадут ЕГЭ родители и министрМинистр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова вместе с отцами и матерями выпускников школ примет участие во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями».
В НБС собирают зимний урожай плодов опунцийНа дворе - снежная зима, а в Никитском ботаническом саду собирают плоды кактусов, которые в XIX веке были завезены в него из Латинской Америки.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш сообщил изданию «Украинская правда» о том, что готовится план реинтеграции Крыма.
Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении проект изменений в федеральный закон «О свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Проектом снимаются ограничения для субъект
Участники форума славянского единства «С Россией навеки», прошедшего в четверг в Симферополе, обратились к населению юго-восточной Украины с призывом остановить братоубийственную войну на Донбассе.
Соединенные Штаты Америки 20 января по-своему тоже отметят День Республики Крым, пошутил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко на форуме славянского единства «С Россией навеки!», проходившем накануне в Симферополе
Новая Переяславская рада, на которой бы произошло воссоединение Украины и России, должна состояться в Крыму, считает глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Планируемый дефицит крымского бюджета на 2017 год составляет 3 миллиарда рублей, а фактический дефицит прошлогоднего бюджета оказался на 4,6 миллиарда рублей меньше запланированного.
Поступления в бюджет Республики Крым прошлого года, по предварительным итогам, превысили 30 миллиардов рублей, что почти на 18% превышает показатели 2015 года.
Государственное унитарное предприятие «Черноморнефтегаз» сократило добычу газа в Крыму почти на 11% - до 1,64 миллиарда кубометров с 1,84 миллиарда, добытых в 2015-м.
Закон о городском бюджете на 2017 год приняли депутаты законодательного собрания Севастополя.
На строительство модульных детских садов в Крыму будет дополнительно выделено более трёх с половиной миллиардов рублей
Почти четверть металлоконструкций нового терминала международного аэропорта «Симферополь» смонтировали его строители.
Министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова вместе с отцами и матерями выпускников школ примет участие во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями».
Новый график движения поездов вводится с 26 января в Крыму в связи с увеличением скорости движения электропоездов до 100 километров в час.
Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму продолжает расти, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по РК и Севастополю. Эпидемический порог превышен на 67,4%.
На Крым в субботу и воскресенье обрушится непогода, в связи с чем на полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС Крыма.
Жителя Ялты, пострадавшего при падении в районе ущелья Уч-Кош, вызволили спасатели.
При крушении частного вертолёта в районе Большой Алушты в понедельник погибли два человека.
В 2016 году на чемпионатах, первенствах России, других всероссийских соревнованиях, а также на чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях крымские спортсмены завоевали 1225 медалей, в том числе 427 золотых.
Реставрационные и противоаварийные работы в Ханском дворце Бахчисарая ведутся круглые сутки.
Российское военно-историческое общество (РВИО) получило разрешение на установку памятника Примирения на подъезде к Крымскому мосту.
Ко Дню Республики Крым, который отмечают сегодня, 20 января, творческая команда народного музыкального проекта современной крымской патриотической песни «Крым – Россия. Навсегда!» подарила песню «Наш Крым» всем пользователям Интернета.
Международный конкурс на лучшую творческую работу по сюжетам гриновских рассказов объявил Феодосийский литературно-мемориальный музей Александра Грина.
В Евпатории за счёт средств федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя ведётся реконструкция памятника архитектуры общенационального значения «Текие дервишей».
В «пилотном» проекте «Урок современной истории России» принимает участие и Крым.
Капитальный ремонт начался в севастопольском заповеднике «Херсонес Таврический». в Севастополе, По сведениям пресс-службы этого музея под открытым небом, на него выделено почти 75 миллионов рублей.
Сотрудники Крымского института археологии прибыли в Феодосию, где при прокладке нового канализационного коллектора были найдены интересные артефакты.
В деле о возвращении из Нидерландов в крымские музеи коллекции скифского золота шансы на решение окружного суда Амстердама в их пользу оценивает как «50 на 50» юрист коллегии адвокатов «Инюрколлегия» Анастасия Сивицкая, защищающая крымские
На территории Республики Крым снижен уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, передала пресс-служба Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
В Крыму вполне возможен новый пик заболеваемости ОРВИ, сообщила в эфире специалист-эксперт межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.
Готовы ли вы отказаться от полиэтиленовых пакетов в пользу бумажных?
Изменятся ли наши отношения с Америкой?14 Человек проголосовали всего, из них:
21% ( 3 )Изменятся к лучшему
14% ( 2 )Изменятся к худшему
64% ( 9 )Останутся прежними
0% ( 0 )Меня это мало волнует
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