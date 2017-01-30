27 ЯнваряВ Крыму задержали 17 членов ОПГ, подозреваемых в организации игорного бизнеса
27 ЯнваряКрымские курорты сохраняют позиции в рейтинге популярности
27 ЯнваряКуратор ФЦП отправлен в отставку по его просьбе
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27 ЯнваряВ Киеве обдумывают план повторной интеграции Крыма
Бал всех выпускников крымских школ пройдёт у моря в ЯлтеБал выпускников «Юность Тавриды» станет общекрымским и будет ежегодно проходить на набережной Ялты
Доказательства того, что Керчь – самый древний город России, собраныНаучно доказать, что Керчь является самым древним городом России, намеревается Министерство культуры Республики Крым.
В Киеве обдумывают план повторной интеграции КрымаМинистр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш сообщил изданию «Украинская правда» о том, что готовится план реинтеграции Крыма.
Бахарев: Новый закон направлен на поддержку крымских предпринимателейСегодня Государственная Дума приняла в первом чтении проект изменений в федеральный закон «О свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Проектом снимаются ограничения для субъект
В Ханском дворце круглые сутки ведутся реставрационные работыРеставрационные и противоаварийные работы в Ханском дворце Бахчисарая ведутся круглые сутки.
Памятник Примирения встанет на въезде в Крым со строящегося мостаРоссийское военно-историческое общество (РВИО) получило разрешение на установку памятника Примирения на подъезде к Крымскому мосту.
Планируемый дефицит крымского бюждета-2017 в сравнении с прошлым уменьшен в 6 с лишним разПланируемый дефицит крымского бюджета на 2017 год составляет 3 миллиарда рублей, а фактический дефицит прошлогоднего бюджета оказался на 4,6 миллиарда рублей меньше запланированного.
Обстановка вынуждает укреплять войска на юго-западе РоссииЮжные войска России нужно укреплять из-за ситуации, которая складывается на Украине, а также на Северном Кавказе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш сообщил изданию «Украинская правда» о том, что готовится план реинтеграции Крыма.
Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении проект изменений в федеральный закон «О свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Проектом снимаются ограничения для субъект
Участники форума славянского единства «С Россией навеки», прошедшего в четверг в Симферополе, обратились к населению юго-восточной Украины с призывом остановить братоубийственную войну на Донбассе.
Соединенные Штаты Америки 20 января по-своему тоже отметят День Республики Крым, пошутил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко на форуме славянского единства «С Россией навеки!», проходившем накануне в Симферополе
Новая Переяславская рада, на которой бы произошло воссоединение Украины и России, должна состояться в Крыму, считает глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Планируемый дефицит крымского бюджета на 2017 год составляет 3 миллиарда рублей, а фактический дефицит прошлогоднего бюджета оказался на 4,6 миллиарда рублей меньше запланированного.
Поступления в бюджет Республики Крым прошлого года, по предварительным итогам, превысили 30 миллиардов рублей, что почти на 18% превышает показатели 2015 года.
Государственное унитарное предприятие «Черноморнефтегаз» сократило добычу газа в Крыму почти на 11% - до 1,64 миллиарда кубометров с 1,84 миллиарда, добытых в 2015-м.
Закон о городском бюджете на 2017 год приняли депутаты законодательного собрания Севастополя.
Новый график движения поездов вводится с 26 января в Крыму в связи с увеличением скорости движения электропоездов до 100 километров в час.
Нынешний год станет решающим в реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Республики Крым, глава РК Сергей Аксёнов.
Крымские музеи 16 января подали заявление в Окружной суд Амстердама об обжаловании решения по «скифскому золоту».
До 1 февраля крымские выпускники школ должны определиться со сдачей ЕГЭ.
Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму продолжает расти, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по РК и Севастополю. Эпидемический порог превышен на 67,4%.
На Крым в субботу и воскресенье обрушится непогода, в связи с чем на полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС Крыма.
Жителя Ялты, пострадавшего при падении в районе ущелья Уч-Кош, вызволили спасатели.
При крушении частного вертолёта в районе Большой Алушты в понедельник погибли два человека.
В 2016 году на чемпионатах, первенствах России, других всероссийских соревнованиях, а также на чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях крымские спортсмены завоевали 1225 медалей, в том числе 427 золотых.
Реставрационные и противоаварийные работы в Ханском дворце Бахчисарая ведутся круглые сутки.
Российское военно-историческое общество (РВИО) получило разрешение на установку памятника Примирения на подъезде к Крымскому мосту.
Ко Дню Республики Крым, который отмечают сегодня, 20 января, творческая команда народного музыкального проекта современной крымской патриотической песни «Крым – Россия. Навсегда!» подарила песню «Наш Крым» всем пользователям Интернета.
Международный конкурс на лучшую творческую работу по сюжетам гриновских рассказов объявил Феодосийский литературно-мемориальный музей Александра Грина.
В «пилотном» проекте «Урок современной истории России» принимает участие и Крым.
Капитальный ремонт начался в севастопольском заповеднике «Херсонес Таврический». в Севастополе, По сведениям пресс-службы этого музея под открытым небом, на него выделено почти 75 миллионов рублей.
Сотрудники Крымского института археологии прибыли в Феодосию, где при прокладке нового канализационного коллектора были найдены интересные артефакты.
В деле о возвращении из Нидерландов в крымские музеи коллекции скифского золота шансы на решение окружного суда Амстердама в их пользу оценивает как «50 на 50» юрист коллегии адвокатов «Инюрколлегия» Анастасия Сивицкая, защищающая крымские
Презентация проекта «Энциклопедия народов Крыма: создание комплекса материалов для научной, просветительской и воспитательной деятельности в поликультурном российском Крыму» прошла в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского.
На территории Республики Крым снижен уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, передала пресс-служба Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
В Крыму вполне возможен новый пик заболеваемости ОРВИ, сообщила в эфире специалист-эксперт межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.
Готовы ли вы отказаться от полиэтиленовых пакетов в пользу бумажных?
Изменятся ли наши отношения с Америкой?14 Человек проголосовали всего, из них:
21% ( 3 )Изменятся к лучшему
14% ( 2 )Изменятся к худшему
64% ( 9 )Останутся прежними
0% ( 0 )Меня это мало волнует
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