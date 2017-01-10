Нынешние морозы пока не угрожают урожаю

Нынешние морозы пока не угрожают урожаю

Установившаяся на полуострове морозная погода не угрожает будущему урожаю, заверил в комментарии радиостанции «Спутник в Крыму» агроном Владимир Паштецкий.

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