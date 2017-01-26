15:29Бахарев: Новый закон направлен на поддержку крымских предпринимателей
15:25Запрет на торговлю «Боярышником» продлён
13:38Министерство культуры освоило свой бюджет в полном объёме
13:38Полотна Куинджи возвращены с Украины в Крым
13:37В Ханском дворце круглые сутки ведутся реставрационные работы
12:41Памятник Примирения встанет на въезде в Крым со строящегося моста
12:40Водитель, севший за руль в маршрутке нетрезвым, задержан и лишён прав
12:39Бюджет открыт для обсуждения
11:03Финансирование библиотек увеличено
11:01Налоги с крымских физических лиц превысили средний российский показатель
11:00Полицейский от взятки отказался
11:00Планируемый дефицит крымского бюждета-2017 в сравнении с прошлым уменьшен в 6 с лишним раз
10:58Обстановка вынуждает укреплять войска на юго-западе России
25 ЯнваряБолее 6 миллионов туристов Крым пока не осилит
25 ЯнваряО бездефицитном бюджете Крыма пока говорить рано
В Ханском дворце круглые сутки ведутся реставрационные работыРеставрационные и противоаварийные работы в Ханском дворце Бахчисарая ведутся круглые сутки.
Памятник Примирения встанет на въезде в Крым со строящегося мостаРоссийское военно-историческое общество (РВИО) получило разрешение на установку памятника Примирения на подъезде к Крымскому мосту.
Планируемый дефицит крымского бюждета-2017 в сравнении с прошлым уменьшен в 6 с лишним разПланируемый дефицит крымского бюджета на 2017 год составляет 3 миллиарда рублей, а фактический дефицит прошлогоднего бюджета оказался на 4,6 миллиарда рублей меньше запланированного.
Обстановка вынуждает укреплять войска на юго-западе РоссииЮжные войска России нужно укреплять из-за ситуации, которая складывается на Украине, а также на Северном Кавказе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Очередной Ялтинский экономический форум не за горамиНа III Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится в апреле этого года, будут представлены около 40 государств, сообщил в эфире заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель РК при
Зарплаты у медперсонала выросли, а у его руководства снизилисьЗарплаты медицинского персонала Республиканской клинической больницы имени Семашко после того, как её возглавил Александр Остапенко, значительно увеличились.
В числе семи российских городов Симферополь получил сертификат ООНСимферополь и ещё шесть российских городов получил международный сертификат ООН, свидетельствующий о высокой защищенности людей от возможных природных и техногенных катастроф.
Опреснение морской воды перспективно для КрымаПредложения нескольких российских инвестиционных компаний по опреснению морской воды в питьевых, технических, оборотных, поливных и иных целях поступили в государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.
Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении проект изменений в федеральный закон «О свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Проектом снимаются ограничения для субъект
Участники форума славянского единства «С Россией навеки», прошедшего в четверг в Симферополе, обратились к населению юго-восточной Украины с призывом остановить братоубийственную войну на Донбассе.
Соединенные Штаты Америки 20 января по-своему тоже отметят День Республики Крым, пошутил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко на форуме славянского единства «С Россией навеки!», проходившем накануне в Симферополе
Новая Переяславская рада, на которой бы произошло воссоединение Украины и России, должна состояться в Крыму, считает глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.
В Симферополе по случаю очередной годовщины Переяславской рады — Дня воссоединения Украины с Россией, отмечающейся 18 января, у памятника Богдану Хмельницкому состоится торжественный митинг, в котором ожидается участие лидеров Донецкой и Лу
Планируемый дефицит крымского бюджета на 2017 год составляет 3 миллиарда рублей, а фактический дефицит прошлогоднего бюджета оказался на 4,6 миллиарда рублей меньше запланированного.
Поступления в бюджет Республики Крым прошлого года, по предварительным итогам, превысили 30 миллиардов рублей, что почти на 18% превышает показатели 2015 года.
Государственное унитарное предприятие «Черноморнефтегаз» сократило добычу газа в Крыму почти на 11% - до 1,64 миллиарда кубометров с 1,84 миллиарда, добытых в 2015-м.
Закон о городском бюджете на 2017 год приняли депутаты законодательного собрания Севастополя.
Новый график движения поездов вводится с 26 января в Крыму в связи с увеличением скорости движения электропоездов до 100 километров в час.
Нынешний год станет решающим в реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Республики Крым, глава РК Сергей Аксёнов.
Крымские музеи 16 января подали заявление в Окружной суд Амстердама об обжаловании решения по «скифскому золоту».
До 1 февраля крымские выпускники школ должны определиться со сдачей ЕГЭ.
Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму продолжает расти, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по РК и Севастополю. Эпидемический порог превышен на 67,4%.
На Крым в субботу и воскресенье обрушится непогода, в связи с чем на полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС Крыма.
Жителя Ялты, пострадавшего при падении в районе ущелья Уч-Кош, вызволили спасатели.
При крушении частного вертолёта в районе Большой Алушты в понедельник погибли два человека.
В 2016 году на чемпионатах, первенствах России, других всероссийских соревнованиях, а также на чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях крымские спортсмены завоевали 1225 медалей, в том числе 427 золотых.
Реставрационные и противоаварийные работы в Ханском дворце Бахчисарая ведутся круглые сутки.
Российское военно-историческое общество (РВИО) получило разрешение на установку памятника Примирения на подъезде к Крымскому мосту.
Ко Дню Республики Крым, который отмечают сегодня, 20 января, творческая команда народного музыкального проекта современной крымской патриотической песни «Крым – Россия. Навсегда!» подарила песню «Наш Крым» всем пользователям Интернета.
Международный конкурс на лучшую творческую работу по сюжетам гриновских рассказов объявил Феодосийский литературно-мемориальный музей Александра Грина.
В «пилотном» проекте «Урок современной истории России» принимает участие и Крым.
Капитальный ремонт начался в севастопольском заповеднике «Херсонес Таврический». в Севастополе, По сведениям пресс-службы этого музея под открытым небом, на него выделено почти 75 миллионов рублей.
Сотрудники Крымского института археологии прибыли в Феодосию, где при прокладке нового канализационного коллектора были найдены интересные артефакты.
В деле о возвращении из Нидерландов в крымские музеи коллекции скифского золота шансы на решение окружного суда Амстердама в их пользу оценивает как «50 на 50» юрист коллегии адвокатов «Инюрколлегия» Анастасия Сивицкая, защищающая крымские
Презентация проекта «Энциклопедия народов Крыма: создание комплекса материалов для научной, просветительской и воспитательной деятельности в поликультурном российском Крыму» прошла в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского.
На территории Республики Крым снижен уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, передала пресс-служба Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
В Крыму вполне возможен новый пик заболеваемости ОРВИ, сообщила в эфире специалист-эксперт межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.
Готовы ли вы отказаться от полиэтиленовых пакетов в пользу бумажных?
Изменятся ли наши отношения с Америкой?14 Человек проголосовали всего, из них:
21% ( 3 )Изменятся к лучшему
14% ( 2 )Изменятся к худшему
64% ( 9 )Останутся прежними
0% ( 0 )Меня это мало волнует
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