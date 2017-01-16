16:39Большой ветер опять нападёт на наш полуостров
16:39Гимназисты учатся в отремонтированных классах
16:38Срочно начался ремонт симферопольских дорог
16:37Для ООН в Крыму подготовлен проект резолюции о нарушении Украиной прав человека
16:37Горные приключения продолжаются, и спасатели наготове
16:36Кто строит мост, тот построит и подходы к нему
11:54В Никитском саду зацвели первоцветы
11:53Школьная жизнь обновляется
11:52Пенсию и единовременную выплату доставят всем пенсионерам до 28 января
11:51В Болгарии, как в США, старое противится новому
10:01Число браков и разводов уменьшилось
10:01В Крымский юрт Золотой Орды приглашает музей Тавриды
10:00Строителей Крымского моста прибыло
09:59Курорты готовят «дорожные карты» для российских регионов
09:57Поступления в бюджет выросли на пять миллиардов
Строителей Крымского моста прибылоЧисленность строителей транспортного перехода через Керченский пролив растёт
Курорты готовят «дорожные карты» для российских регионовВ 13 российских регионах будут представлены санаторно-курортные и туристические возможности Крыма.
Поступления в бюджет выросли на пять миллиардовПоступления в бюджет Республики Крым прошлого года, по предварительным итогам, превысили 30 миллиардов рублей, что почти на 18% превышает показатели 2015 года.
«Триумф» заступает на боевое дежурство в КрымуЗенитно-ракетный полк, вооруженный системой «Триумф», заступит 14 января на боевое дежурство в Крыму.
Выпускникам школ пришло время становится абитуриентамиДо 1 февраля крымские выпускники школ должны определиться со сдачей ЕГЭ.
Оставшиеся не использованными в прошлом году средства строители дорог обещают освоить за месяцПри подходящей погоде все работы, не завершённые на крымских дорогах в прошлом году, будут выполнены за 30 календарных дней, обещают подрядчики
На принадлежность Крыма России мнение Трампа никак не повлияетКрым де-факто и де-юре является частью России независимо от того, какую позицию займет новый президент США Дональд Трамп, заявил глава Республики Сергей Аксенов.
Рекорд по рождаемости установили симферопольские мамыВпервые за последние 15 лет в Симферополе в прошлом году появились на свет более шести тысяч детей.
СЭЗ обеспечит работой 30 тысяч человекРеализация инвестиционных проектов в свободной экономической зоны (СЭЗ) позволит создать в Крыму 30 тысяч рабочих мест, утверждает глава РК Сергей Аксёнов.
Крым де-факто и де-юре является частью России независимо от того, какую позицию займет новый президент США Дональд Трамп, заявил глава Республики Сергей Аксенов.
Жители Крыма провели референдум о присоединении полуострова к России из-за государственного переворота на Украине, который лишил их основополагающих прав человека.
Вот и уходит в прошлое 2016 год. Правду сказать, выдался он не самым радостным, принёс, как и полагается високосному году, много потерь, в том числе безвозвратных.
Национальные общины Крыма повторно послали обращение к Организации Объединенных Наций с изложением претензий к Украине, блокировавшей полуостров с разных направлений.
Всё чаще стали подвергаться давлению и угрозам при пересечении украинской границы жители Крыма.
Поступления в бюджет Республики Крым прошлого года, по предварительным итогам, превысили 30 миллиардов рублей, что почти на 18% превышает показатели 2015 года.
Государственное унитарное предприятие «Черноморнефтегаз» сократило добычу газа в Крыму почти на 11% - до 1,64 миллиарда кубометров с 1,84 миллиарда, добытых в 2015-м.
Закон о городском бюджете на 2017 год приняли депутаты законодательного собрания Севастополя.
Депутаты Симферопольского городского совета приняли бюджет города на 2017 год.
Цена газа для населения Крыма в следующем году повысится, но будут ниже среднероссийских показателей.
До 1 февраля крымские выпускники школ должны определиться со сдачей ЕГЭ.
Реализация инвестиционных проектов в свободной экономической зоны (СЭЗ) позволит создать в Крыму 30 тысяч рабочих мест, утверждает глава РК Сергей Аксёнов.
За год количество вакансий в Крыму увеличилось почти на треть. Убедиться в этом можно, зайдя на сайт по поиску работы и персонала HeadHunter.
В Севастополе в первую неделю января резко снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями.
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская направила депутатский запрос Генеральному прокурору России с просьбой проверить жалобы жителей Симферополя на некачественные работы по реконструкции центральных улиц, обезобразивших их.
Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму продолжает расти, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по РК и Севастополю. Эпидемический порог превышен на 67,4%.
На Крым в субботу и воскресенье обрушится непогода, в связи с чем на полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС Крыма.
Жителя Ялты, пострадавшего при падении в районе ущелья Уч-Кош, вызволили спасатели.
При крушении частного вертолёта в районе Большой Алушты в понедельник погибли два человека.
1 миллион 800 тысяч рублей собрали сенаторы на установку памятника Потёмкину в Крыму, объявила на заседании Совета Федерации его спикер Валентина Матвиенко.
Благодаря выделенным музеям из бюджета республики средствам они пополнились ценными экспонатами.
В «пилотном» проекте «Урок современной истории России» принимает участие и Крым.
Капитальный ремонт начался в севастопольском заповеднике «Херсонес Таврический». в Севастополе, По сведениям пресс-службы этого музея под открытым небом, на него выделено почти 75 миллионов рублей.
Сотрудники Крымского института археологии прибыли в Феодосию, где при прокладке нового канализационного коллектора были найдены интересные артефакты.
В деле о возвращении из Нидерландов в крымские музеи коллекции скифского золота шансы на решение окружного суда Амстердама в их пользу оценивает как «50 на 50» юрист коллегии адвокатов «Инюрколлегия» Анастасия Сивицкая, защищающая крымские
Презентация проекта «Энциклопедия народов Крыма: создание комплекса материалов для научной, просветительской и воспитательной деятельности в поликультурном российском Крыму» прошла в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского.
В Крыму вполне возможен новый пик заболеваемости ОРВИ, сообщила в эфире специалист-эксперт межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.
Эпидемический порог острых респираторных вирусных заболеваний в целом по Крыму превышен на 15%.
Информацию о медучреждениях разных уровней и их деятельности министерство здравоохранения Крыма будет собирать, хранить, обрабатывать и представлять в интернете с помощью специальной «Единой медицинской информационной системы здравоохранен
Изменятся ли наши отношения с Америкой?
Как вы планируете отмечать Новый год?24 Человек проголосовали всего, из них:
88% ( 21 )Дома в кругу семьи
0% ( 0 )За границей
4% ( 1 )В ресторане с друзьями и близкими
8% ( 2 )Лягу спать и высплюсь
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