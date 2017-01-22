20 ЯнваряПроверки торговли алкоголем будут продолжены
20 ЯнваряНа симферопольском почтамте непривычно, но удобно
20 ЯнваряЭтапы развития республики демонстрирует фотовыставка в парламенте
20 ЯнваряНаступивший год станет решающим в развитии Крыма
20 ЯнваряПесня к празднику
20 ЯнваряСбор подписей под требованием вернуть скифское золото в Крым начался в Европе
20 ЯнваряПеред грузовиками на въезде в Симферополь, вероятно, поставят шлагбаум
20 ЯнваряВ Западном Крыму начались работы по формированию курортных кластеров
20 ЯнваряНа «ямочной» карте видно всё
20 ЯнваряКерченский пролив охраняет Национальная гвардия
20 ЯнваряАдминистрация проводит опросы для самоуспокоения
20 ЯнваряРусская община Крыма будет сотрудничать с общественными движениями Донбасса
20 ЯнваряФорум славянского единства призвал украинцев остановить войну
20 ЯнваряБанки нам строить и жить помогают
20 ЯнваряДень Республики Крым и инаугурация Трампа совпали
Сбор подписей под требованием вернуть скифское золото в Крым начался в ЕвропеРяд общественных организаций Бельгии, Германии и Нидерландов организовали сбор подписей под петицией за возвращение коллекции скифского золота музеям Крыма. Текст «Вернем скифское золото в Крым!» размещён на сайте петиций change.org.
Керченский пролив охраняет Национальная гвардияВойска Национальной гвардии России привлечены к охране акватории Керченского пролива. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министра Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Форум славянского единства призвал украинцев остановить войнуУчастники форума славянского единства «С Россией навеки», прошедшего в четверг в Симферополе, обратились к населению юго-восточной Украины с призывом остановить братоубийственную войну на Донбассе.
Участников конкурса, объявленного музеем Грина, должны вдохновлять только рассказы писателяМеждународный конкурс на лучшую творческую работу по сюжетам гриновских рассказов объявил Феодосийский литературно-мемориальный музей Александра Грина.
Судебное решение по «скифскому золоту» обжалованоКрымские музеи 16 января подали заявление в Окружной суд Амстердама об обжаловании решения по «скифскому золоту».
Заболеваемость гриппом пошла на спадСпад заболеваемости гриппом зафиксировали крымские медики.
Запасов водохранилищ хватит до следующей осениВодохранилища в Крыму, за исключением его восточного региона, наполнены на 75-80%.
В копилку спортивных наград за год положены 1225 медалейВ 2016 году на чемпионатах, первенствах России, других всероссийских соревнованиях, а также на чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях крымские спортсмены завоевали 1225 медалей, в том числе 427 золотых.
Участники форума славянского единства «С Россией навеки», прошедшего в четверг в Симферополе, обратились к населению юго-восточной Украины с призывом остановить братоубийственную войну на Донбассе.
Соединенные Штаты Америки 20 января по-своему тоже отметят День Республики Крым, пошутил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко на форуме славянского единства «С Россией навеки!», проходившем накануне в Симферополе
Новая Переяславская рада, на которой бы произошло воссоединение Украины и России, должна состояться в Крыму, считает глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.
В Симферополе по случаю очередной годовщины Переяславской рады — Дня воссоединения Украины с Россией, отмечающейся 18 января, у памятника Богдану Хмельницкому состоится торжественный митинг, в котором ожидается участие лидеров Донецкой и Лу
Крым де-факто и де-юре является частью России независимо от того, какую позицию займет новый президент США Дональд Трамп, заявил глава Республики Сергей Аксенов.
Поступления в бюджет Республики Крым прошлого года, по предварительным итогам, превысили 30 миллиардов рублей, что почти на 18% превышает показатели 2015 года.
Государственное унитарное предприятие «Черноморнефтегаз» сократило добычу газа в Крыму почти на 11% - до 1,64 миллиарда кубометров с 1,84 миллиарда, добытых в 2015-м.
Закон о городском бюджете на 2017 год приняли депутаты законодательного собрания Севастополя.
Депутаты Симферопольского городского совета приняли бюджет города на 2017 год.
Нынешний год станет решающим в реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Республики Крым, глава РК Сергей Аксёнов.
Крымские музеи 16 января подали заявление в Окружной суд Амстердама об обжаловании решения по «скифскому золоту».
До 1 февраля крымские выпускники школ должны определиться со сдачей ЕГЭ.
Реализация инвестиционных проектов в свободной экономической зоны (СЭЗ) позволит создать в Крыму 30 тысяч рабочих мест, утверждает глава РК Сергей Аксёнов.
Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму продолжает расти, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по РК и Севастополю. Эпидемический порог превышен на 67,4%.
На Крым в субботу и воскресенье обрушится непогода, в связи с чем на полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС Крыма.
Жителя Ялты, пострадавшего при падении в районе ущелья Уч-Кош, вызволили спасатели.
При крушении частного вертолёта в районе Большой Алушты в понедельник погибли два человека.
В 2016 году на чемпионатах, первенствах России, других всероссийских соревнованиях, а также на чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях крымские спортсмены завоевали 1225 медалей, в том числе 427 золотых.
Ко Дню Республики Крым, который отмечают сегодня, 20 января, творческая команда народного музыкального проекта современной крымской патриотической песни «Крым – Россия. Навсегда!» подарила песню «Наш Крым» всем пользователям Интернета.
Международный конкурс на лучшую творческую работу по сюжетам гриновских рассказов объявил Феодосийский литературно-мемориальный музей Александра Грина.
1 миллион 800 тысяч рублей собрали сенаторы на установку памятника Потёмкину в Крыму, объявила на заседании Совета Федерации его спикер Валентина Матвиенко.
В «пилотном» проекте «Урок современной истории России» принимает участие и Крым.
Капитальный ремонт начался в севастопольском заповеднике «Херсонес Таврический». в Севастополе, По сведениям пресс-службы этого музея под открытым небом, на него выделено почти 75 миллионов рублей.
Сотрудники Крымского института археологии прибыли в Феодосию, где при прокладке нового канализационного коллектора были найдены интересные артефакты.
В деле о возвращении из Нидерландов в крымские музеи коллекции скифского золота шансы на решение окружного суда Амстердама в их пользу оценивает как «50 на 50» юрист коллегии адвокатов «Инюрколлегия» Анастасия Сивицкая, защищающая крымские
Презентация проекта «Энциклопедия народов Крыма: создание комплекса материалов для научной, просветительской и воспитательной деятельности в поликультурном российском Крыму» прошла в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского.
В Крыму вполне возможен новый пик заболеваемости ОРВИ, сообщила в эфире специалист-эксперт межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.
Эпидемический порог острых респираторных вирусных заболеваний в целом по Крыму превышен на 15%.
Готовы ли вы отказаться от полиэтиленовых пакетов в пользу бумажных?
Изменятся ли наши отношения с Америкой?14 Человек проголосовали всего, из них:
21% ( 3 )Изменятся к лучшему
14% ( 2 )Изменятся к худшему
64% ( 9 )Останутся прежними
0% ( 0 )Меня это мало волнует
влажность:
давление:
ветер: