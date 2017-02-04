Мне всё равно

Пусть живут, если им не стыдно

Может, они пацифисты или религиозные сектанты

Разве это мужики? Настоящие мужчины защищают свою землю

Как вы относитесь к «мужчинам-беженцам»?

Предыдущий опрос

Готовы ли вы отказаться от полиэтиленовых пакетов в пользу бумажных?

28 Человек проголосовали всего, из них:

79% ( 22 ) Да, надоели пакеты на деревьях

4% ( 1 ) Нет, это удобно и выгодно

14% ( 4 ) Должен быть выбор

4% ( 1 ) Я с авоськой хожу в магазин

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