В Никитском саду зацвели первоцветы

В Никитском саду зацвели первоцветы

В Никитском ботаническом саду цветут около десятка экзотических растений, рассказала в эфире, поглядывая на снег за окнами, заведующая экскурсионным отделом НБС Людмила Аксёнова.

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