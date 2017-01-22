Я с авоськой хожу в магазин

Нет, это удобно и выгодно

Да, надоели пакеты на деревьях

Готовы ли вы отказаться от полиэтиленовых пакетов в пользу бумажных?

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Изменятся ли наши отношения с Америкой?

14 Человек проголосовали всего, из них:

21% ( 3 ) Изменятся к лучшему

14% ( 2 ) Изменятся к худшему

64% ( 9 ) Останутся прежними

0% ( 0 ) Меня это мало волнует

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