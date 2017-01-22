Наступивший год станет решающим в развитии Крыма

Наступивший год станет решающим в развитии Крыма

Нынешний год станет решающим в реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Республики Крым, глава РК Сергей Аксёнов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ
Политика
Экономика
Общество
Проиcшествия
Спорт
Культура
История
Здоровье
ИНТЕРВЬЮ
АНАЛИТИКА И КОММЕНТАРИИ
ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
ФОТО И ВИДЕО
ПОПУЛЯРНОЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
АРХИВ НОМЕРОВ
ОПРОС

20 Января

Готовы ли вы отказаться от полиэтиленовых пакетов в пользу бумажных?

  • Да, надоели пакеты на деревьях

  • Нет, это удобно и выгодно

  • Должен быть выбор

  • Я с авоськой хожу в магазин

Предыдущий опрос

Изменятся ли наши отношения с Америкой?

14 Человек проголосовали всего, из них:

21%  ( 3 )

Изменятся к лучшему

14%  ( 2 )

Изменятся к худшему

64%  ( 9 )

Останутся прежними

0%  ( 0 )

Меня это мало волнует

Все Опросы…
АФИША
ТЕЛЕПРОГРАММА
НАЙДИТЕ НАС НА FACEBOOK