16:44Американский эсминец пожаловал в Чёрное море
16:42Акция «Вода России» пройдёт и в Крыму
16:41Подрядчик заменит покрытие на центральных улицах Симферополя
16:39Азовское море ушло под лёд
12:08На единый тариф водоснабжения планируется перевести все крымские регионы
12:07Первым в Крыму достопримечательным местом станет «Чеховская Ялта»
12:06Защитой прав Крыма займётся совет экспертов
12:03Поддержка соотечественников – верный путь к согласию
09:44Олег Камшилов официально назначен прокурором Крыма
09:43Санкции против России и Крыма поставили Европу на грань раскола
09:42Активность на «Активном Симферополе» была высокой
09:41«Крымэнерго» призывает не включать электроприборы без необходимости
09:40Ялта собираются продолжить до мыса Мартьян и до Ливадии
09:39Меморандум взаимопонимания действует
09:38Екатерину II в Крыму объявили первой туристкой, посетившей полуостров
Защитой прав Крыма займётся совет экспертовЭкспертный совет по международно-правовым вопросам, созданный при Совете министров РК, займётся подготовкой юридического фундамента для международного оспаривания введенных против Крыма санкций, в том числе обоснования для возвращения скифс
Ялта собираются продолжить до мыса Мартьян и до ЛивадииПерспективы формирования непрерывной общегородской набережной Ялты – от мыса Мартьян до Ливадии - были обсуждены в столице курортов Крыма.
Екатерину II в Крыму объявили первой туристкой, посетившей полуостровОткрытие летнего курортного сезона в этом году в Крыму будет приурочено к 230-летию путешествия на полуостров императрицы Екатерины II.
Украинский самолёт дважды спикировал на российские буровые вышки в Чёрном мореУкраинский транспортный самолёт был обстрелян с российской буровой вышки во время тренировочного полёта в районе газового месторождения, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
В крымских организациях правящей партии проходит ротация руководства65% секретарей партийных организаций «Единой России» в Крыму заменены с целью усиления активности партии.
Депутаты, не проявившие активность в пору блэкаута, не получат поддержки на очередных выборахВнутрипартийное расследование причин, почему пятая часть депутатского корпуса Крыма не принимала активного участия в ликвидации последствий блэкаута, проводится в региональной организации «Единой России», сообщил на заседании президиума Гос
За работу с туристами в межсезонье будут давать субсидииТуроператоры, обслуживающие туристов в межсезонье, могут получить субсидию из бюджета Крыма на возмещение части затрат.
На модульные детские сады выделяется весьма значительная суммаНа строительство модульных детских садов в Крыму будет дополнительно выделено более трёх с половиной миллиардов рублей
Экспертный совет по международно-правовым вопросам, созданный при Совете министров РК, займётся подготовкой юридического фундамента для международного оспаривания введенных против Крыма санкций, в том числе обоснования для возвращения скифс
Украинский транспортный самолёт был обстрелян с российской буровой вышки во время тренировочного полёта в районе газового месторождения, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
65% секретарей партийных организаций «Единой России» в Крыму заменены с целью усиления активности партии.
Внутрипартийное расследование причин, почему пятая часть депутатского корпуса Крыма не принимала активного участия в ликвидации последствий блэкаута, проводится в региональной организации «Единой России», сообщил на заседании президиума Гос
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш сообщил изданию «Украинская правда» о том, что готовится план реинтеграции Крыма.
Поступления в республиканский бюджет в нынешнем году, по прогнозу министерство финансов Крыма, увеличатся на 23,2% по сравнению с прошлогодним результатом.
Планируемый дефицит крымского бюджета на 2017 год составляет 3 миллиарда рублей, а фактический дефицит прошлогоднего бюджета оказался на 4,6 миллиарда рублей меньше запланированного.
Поступления в бюджет Республики Крым прошлого года, по предварительным итогам, превысили 30 миллиардов рублей, что почти на 18% превышает показатели 2015 года.
Государственное унитарное предприятие «Черноморнефтегаз» сократило добычу газа в Крыму почти на 11% - до 1,64 миллиарда кубометров с 1,84 миллиарда, добытых в 2015-м.
На разработку документации по созданию в Крыму достопримечательного места федерального значения «Чеховская Ялта» Министерство культуры России выделило необходимые средства, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя государствен
На строительство модульных детских садов в Крыму будет дополнительно выделено более трёх с половиной миллиардов рублей
Почти четверть металлоконструкций нового терминала международного аэропорта «Симферополь» смонтировали его строители.
Министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова вместе с отцами и матерями выпускников школ примет участие во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями».
Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму продолжает расти, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по РК и Севастополю. Эпидемический порог превышен на 67,4%.
На Крым в субботу и воскресенье обрушится непогода, в связи с чем на полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС Крыма.
Жителя Ялты, пострадавшего при падении в районе ущелья Уч-Кош, вызволили спасатели.
При крушении частного вертолёта в районе Большой Алушты в понедельник погибли два человека.
Реставрационные и противоаварийные работы в Ханском дворце Бахчисарая ведутся круглые сутки.
Российское военно-историческое общество (РВИО) получило разрешение на установку памятника Примирения на подъезде к Крымскому мосту.
Ко Дню Республики Крым, который отмечают сегодня, 20 января, творческая команда народного музыкального проекта современной крымской патриотической песни «Крым – Россия. Навсегда!» подарила песню «Наш Крым» всем пользователям Интернета.
Международный конкурс на лучшую творческую работу по сюжетам гриновских рассказов объявил Феодосийский литературно-мемориальный музей Александра Грина.
В Евпатории за счёт средств федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя ведётся реконструкция памятника архитектуры общенационального значения «Текие дервишей».
В «пилотном» проекте «Урок современной истории России» принимает участие и Крым.
Капитальный ремонт начался в севастопольском заповеднике «Херсонес Таврический». в Севастополе, По сведениям пресс-службы этого музея под открытым небом, на него выделено почти 75 миллионов рублей.
Сотрудники Крымского института археологии прибыли в Феодосию, где при прокладке нового канализационного коллектора были найдены интересные артефакты.
В деле о возвращении из Нидерландов в крымские музеи коллекции скифского золота шансы на решение окружного суда Амстердама в их пользу оценивает как «50 на 50» юрист коллегии адвокатов «Инюрколлегия» Анастасия Сивицкая, защищающая крымские
На территории Республики Крым снижен уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, передала пресс-служба Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
В Крыму вполне возможен новый пик заболеваемости ОРВИ, сообщила в эфире специалист-эксперт межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.
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Готовы ли вы отказаться от полиэтиленовых пакетов в пользу бумажных?28 Человек проголосовали всего, из них:
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